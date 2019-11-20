Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch’den Türkiye açıklaması /20 Kasım 2019 19:40

Fitch’den Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin konuştu. Fitch EMEA Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son dönemde dengelendiğini belirterek, büyüme beklentilerini de paylaştı. Parker, Türkiye'nin YEP hedeflerine hiçbir zaman yaklaşamadığına da dikkat çekti.

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Parker’a göre Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 3 civarında büyüyecek. Parker "Enflasyonun da gelecek yıl sonunda yüzde 12 civarında olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Parker, yüksek ve oynak enflasyonun, makro ekonomik dengesizliklerin ve politik oynaklığın Türkiye ekonomisinin zayıf yanları olduğuna dikkat çekti. 

Türkiye ekonomisinin güçlü yanlarına ilişkin de Parker, kamu borcunun düşük olması, özel sektörün canlılığı ve yüksek büyüme potansiyelini gösterdi.

Parker, Türkiye ekonomisinde son 18 ayda büyük bir iyileşme olduğunu, ekonominin yeniden dengelendiğini, enflasyonun tek haneye indiğini, cari dengenin fazla verdiğini, ekonominin tekrar büyümeye geçtiğini söyledi.

Parker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Paketleri (YEP) hakkında da "Sermaye akışları da durmadı. Ekonomide güçlü bir ilerleme kaydedildi. Ancak YEP hedeflerine hiçbir zaman yaklaşılamadı" dedi.
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