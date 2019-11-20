Fitch’den Türkiye açıklaması

Parker’a göre Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 3 civarında büyüyecek. Parker "Enflasyonun da gelecek yıl sonunda yüzde 12 civarında olmasını bekliyoruz" diye konuştu.







Parker, yüksek ve oynak enflasyonun, makro ekonomik dengesizliklerin ve politik oynaklığın Türkiye ekonomisinin zayıf yanları olduğuna dikkat çekti.





Türkiye ekonomisinin güçlü yanlarına ilişkin de Parker, kamu borcunun düşük olması, özel sektörün canlılığı ve yüksek büyüme potansiyelini gösterdi.





Parker, Türkiye ekonomisinde son 18 ayda büyük bir iyileşme olduğunu, ekonominin yeniden dengelendiğini, enflasyonun tek haneye indiğini, cari dengenin fazla verdiğini, ekonominin tekrar büyümeye geçtiğini söyledi.





Parker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Paketleri (YEP) hakkında da "Sermaye akışları da durmadı. Ekonomide güçlü bir ilerleme kaydedildi. Ancak YEP hedeflerine hiçbir zaman yaklaşılamadı" dedi.