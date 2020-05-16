Erdoğan'ı çözmüşler!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti doları 7 TL'nin altına indirmek için Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini feda ederken, yabancı kuruluşlardan çarpıcı bir uyarı geldi.





Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in yöneticisi Douglas Winslow, TL'deki değer kaybının sürmesi hâlinde AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) şartlarını kabul etmeye yanaşmayacağını söyledi.





Reuters haber ajansına mülakat veren Winslow, Türkiye’nin yetersiz döviz rezervleri ve Merkez Bankası'nın (TCMB) itibarının düşük olması sebebiyle kredi notunun "çöp" seviyesine indiğini vurguladı.





Türkiye'nin borç krizinden çıkabilmek için yabancı sermayeye ihtiyaç duyduğunu belirten Fitch, şubat ayında Türkiye’nin kredi notunu “durağan” görünümünü ise “BB-” olarak teyit etmişti.







"MUHTEMEL SENARYO FAİZ ARTIRIMI"





Winslow, TL üzerindeki baskının sürmesi durumunda Ankara'nın geçmiş krizlerde başvurduğu yöntemlere yöneleceğini söyledi.





Winslow, "Daha fazla sermaye kontrolü ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak bize göre daha muhtemel senaryo, geçen sefer gördüğümüz olur: Geç de olsa faiz oranlarını yükseltmek.” yorumunu yaptı.





Türkiye için bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programı ihtimaliniyse oldukça düşük gören Winslow, “Erdoğan’ın ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak isteyeceğini düşünüyoruz.” dedi.