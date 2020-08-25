Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch "faiz artışı bekliyoruz" dedi, döviz yine de hız kesmedi /25 Ağustos 2020 16:18

Fitch "faiz artışı bekliyoruz" dedi, döviz yine de hız kesmedi

Fitch Ratings Direktörü Winslow, Fitch’in Türkiye'nin görünümünü durağandan negatife çevirmesi kararı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, bunun sebeplerini sıraladı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti; not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Bloomberg HT’deki Fokus programına konuk olan Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Fitch’in Türkiye'nin görünümünü revize etmesinin ardında yatan nedenler hakkında bilgi verdi. Winslow, yaptığı açıklamada, Türkiye’deki dış finansman risklerinin artmasının, kurdaki zayıflamanın ve Merkez Bankası’nın Türk Lirasını korumak adına yapmış olduğu müdahalelerin, ülkenin not görünümünün revize edilmesinde etkili olduğunu söyledi.

Türkiye’deki negatif reel faiz oranını, yüksek enflasyon rakamlarını, artan cari açığı ve turizm sektöründeki durgunluğu da ülkenin kredi notunda değişikliğe gidilmesindeki diğer faktörler arasında sıralayan Winslow’a göre, Türkiye’nin ticari ortaklarının büyük resesyonlar yaşaması sebebiyle ihracatında da gerileme yaşandı.

TÜRKİYE'NİN RİSKLERİ GEÇEN YILKİ RİSKLERLE AYNI

Ülke ekonomisindeki finansman risklerini de detaylandıran Winslow, “Türkiye'nin risklerinin geçen yıl ile aynı” olduğunu belirtti. Ülkedeki düşük döviz rezervlerin bir risk oluşturduğunu ve daha fazla dış finansman ihtiyacının olduğunu söyleyen Winslow, döviz cinsinden mevduatların artış göstermesinin de gözlemlenen riskler arasında olduğunu sözlerine ekledi.

“Güvenin şuan zayıfladığını söyleyebiliriz” diyen Winslow, önümüzdeki dönemde güvenin çok önemli olacağını ve Türkiye’nin içinde bulunduğu jeopolitik risklerin de bu değerlendirmelerde etkili olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasına rağmen, farklı yollarla çok daha fazla sıkılaşmış bir politika izlemesini değerlendiren Winslow, reel faiz oranlarında keskin bir düşüş olduğunu, bunun da para politikasına olan güveni azalttığını ifade etti.

Türkiye’nin faiz kararları hakkındaki öngörülerini de paylaşan Winslow, TCMB'nin yıl sonunda politika faizinde 100 baz puanlık artış yapabileceğini ve 2021’in sonunda politika faizini 10.25’e çıkmasını beklediklerini söyledi.

Pandemi sürecinde Türkiye'nin ekonomik görünümünü diğer ülkelerle karşılaştırdıklarında, Türkiye’nin iyi bir özel sektörünün ve düşük kamu borcunun olduğunun altını çizen Winslow, Türkiye’de bu yıl yüzde 3,9’luk bir daralma görülebileceğini, fakat önümüzdeki yıllarda ülkenin GSYH’nda yüzde 5,4’lük bir toparlanma beklediklerini sözlerine ekledi.

DOLAR DÜŞMÜYOR

Bu arada faiz atışı beklentileri döviz cephesinde gevşemeye yol açmadı. Geçtiğimiz hafta 7,40 seviyesini aşarak rekor kıran USD/TRY kuru, bugün de 7,3990’a çıkarak en yüksek seviyeyi gördü. 
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