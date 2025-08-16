Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch faizi işaret etti! Merkez Bankası ne zaman düşürecek? /16 Ağustos 2025 12:30

Fitch faizi işaret etti! Merkez Bankası ne zaman düşürecek?

Fitch'in raporuna göre, Türk bankaları uluslararası borçlanma piyasalarına güçlü bir dönüş yaparken, kredi derecelendirme kuruluşu yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 28 olarak açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının, Mart ayındaki kısa süreli finansal dalgalanmanın ardından uluslararası borçlanma piyasalarına güçlü bir dönüş yaptığını açıkladı. Yapılan ihraçlar ve yatırımcı ilgisi, Türkiye’nin küresel piyasalara erişiminin devam ettiğini ve yatırımcı güveninin korunduğunu gösteriyor.

YATIRIMCI GÜVENİNDE ARTIŞ

Fitch’in değerlendirmesine göre, küçük ölçekli bankaların bile ek ana sermaye (AT1) borçlanmaları yoluyla fon bulabilmesi, uluslararası yatırımcıların Türk bankalarına olan güveninin sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Mart ayındaki piyasa oynaklığının ardından, yetkililerin daha ortodoks bir para politikası izleme ve dezenflasyon hedefine bağlılık mesajları, yatırımcıların endişelerini giderdi ve yabancı sermaye çıkışlarının etkisini hafifletti.

Ekonomim’in haberine göre, 2024’ün ikinci yarısında başlayan ve Mart ayındaki dalgalanma nedeniyle kısa bir süre duraklayan ihraçlar, Haziran’da yeniden hız kazandı. Fitch’in verilerine göre, bugüne kadar toplam 8,8 milyar dolar tutarında borçlanma gerçekleştirildi. Bankalar, piyasadaki uygun fırsatları değerlendirmeye devam ediyor.

FİTCH’TEN YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

Merkez Bankası, Mart ayındaki dalgalanmanın ardından politika faizini %46’ya yükseltmiş, ardından Temmuz’da %43’e çekmişti. Temmuz ayında enflasyonun %33,5’e gerilemesiyle birlikte, Fitch, yıl sonunda politika faizinin %28’e inmesini bekliyor.

Fitch, Eurobond ve ikincil borçlanma maliyetlerinin 2024’ün son çeyreğine göre istikrarlı veya hafif yükseliş eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu durum, Mart ayındaki dalgalanmanın kalıcı bir olumsuz etki bırakmadığını gösteriyor. Nisan ayından bu yana sendikasyon kredilerinin yenilenme oranının %100’ü aşması, bankaların uluslararası finansman kaynaklarına erişiminin güçlü bir şekilde sürdüğünün bir diğer kanıtı olarak öne çıkıyor.
