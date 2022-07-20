Samanyolu Haber /Gündem / Fitch kararı sonrası THY iktidarı suçladı: Ülke puanı düştüğü için kredi riskimiz arttı /20 Temmuz 2022 09:31

Fitch kararı sonrası THY iktidarı suçladı: Ülke puanı düştüğü için kredi riskimiz arttı

Bu yıl içinde ‘yüksek performans’ gösterildiğini belirten THY, Türkiye’nin notunun düşmesi nedeniyle kredi riskinin arttığını savundu.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin yeni ekonomi politikasının kredi riskini artırdığını belirterek, kredi notunu ‘B+’dan ‘B’ye indirdiğini, görünümünü ise ‘negatif‘ olarak teyit ettiğini açıklamıştı. Türkiye için ‘B’ notu veren Fitch, Türk Hava Yolları’nın (THY) kredi riskini de artırdı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ‘B’ olan THY dolar cinsi ‘Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası’na ait kredi notunu ‘BB-‘ye düşürdü.

THY ise gelişme sonrası Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bilgilendirmede, kredi notunun ülke notundan kaynaklı düştüğünü savundu. THY’nin KAP bildiriminde şunlar denildi:

“Pandemi döneminde en hızlı toparlanan havayollarından biri olan Ortaklığımız, güçlü performansını 2022 yılında da devam ettirmesine rağmen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülke notunun düşürülmesi nedeniyle ‘B’ seviyesindeki kredi notumuzu teyit ederek durağan olan not görünümünü negatif olarak değiştirmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası’na ait kredi notunu ilgili çerçevede bir not düşürerek ‘BB-‘ ye çekmiştir.”
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