Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü /14 Haziran 2022 00:47

Fitch küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yönetiminin enflasyon ve kısıtlayıcı para politikasının dünya ekonomisinin büyüme hızını azaltacağını bildirdiği aktarıldı. Açıklanan raporda Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 2,4'ten yüzde 4,5'e yükseltildiği aktarıldı.

Fitch küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Vladimir Pesnya imzası taşıyan habere göre kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, enflasyon ve kısıtlayıcı para politikasının dünya ekonomisinin büyüme hızını azaltacağını bildirdi.

Kuruluş, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 2,4'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3.5'ten yüzde 2.9'a düşürdü.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Sıkı Para Politikasının Dönüşü" başlığıyla yayımladı.

Raporda, enflasyon ve kısıtlayıcı para politikasının dünya ekonomisinin büyüme hızını azaltacağı belirtildi.

Küresel enflasyon baskılarının büyüme görünümü üzerinde giderek artan olumsuz etkilerle birlikte yoğunlaşmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, Çin'deki son karantina önlemlerinin küresel imalat tedarik zinciri baskılarına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Raporda, Rusya'nın Ukrayna operasyonundan kaynaklanan enerji ve gıda arzında yaşanan kesintilerin de Avrupa enflasyonunu beklenenden daha hızlı etkilediği aktarıldı.

Fitch'in raporunda, enflasyon baskılarının özellikle sıkı iş gücü piyasalarının nominal ücret artışını desteklediği ABD ve İngiltere'de hizmet sektöründe de arttığı belirtildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fitch küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü Sonraki Haber >>

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

“Bir tane çarpacaksın”

“Bir tane çarpacaksın”

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:43:53