Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch’ten Türk bankaları hakkında değerlendirme /07 Aralık 2020 20:42

Fitch’ten Türk bankaları hakkında değerlendirme

Fitch, Türkiye bankalarına yönelik 3. Çeyrek Veri İzleme bültenini yayınladı. Fitch değerlendirmesinde, "Bankaların döviz likiditeye ulaşmaları, Merkez Bankası'na yüksek oranda bağımlı hale geldi." ifadelerine yer verdi.

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Kuruluşun değerlendirmesinde Türk bankalarında sorunlu kredi oranının eylül sonunda yüzde 4,1’e indiğine dikkat çekilirken, bankalarda kredi büyüme hızının 3. çeyrekte yükselen faiz oranları ve Aktif Rasyosu düzenlemesinin mecburuyetinin kalkması ile gevşediği kaydedildi.

Raporda, “Aktif rasyosunun yıl sonunda kalkacağı açıklandı, adım bankacılık sektöründe normalleşme yönünde sinyal olarak algılandı” denilirken, bankaların değer kaybı öncesi kârlılıklarının güçlü olduğu ve çekirdek sermaye oranlarının birçok bankada yeterli görüldüğü kaydedildi.

DÖVİZ LİKİDİTEYE ULAŞMALARI TCMB’YE BAĞIMLI

Fitch, bununla birlikte, “Bankaların sermaye oranları bağlantılı riskler yüksek” yorumu yaparken, “Volatil piyasa koşulları değerlendirildiğinde refinansman riskleri yüksek ancak bankalar pandemi döneminde dış finansmana makul oranda erişimi sürdürdüler. Bankaların döviz likiditeye ulaşmaları, Merkez Bankası’na yüksek oranda bağımlı hale geldi.” tespitlerinde bulundu.

Raporda, Türk bankalarının döviz likiditelerinin kısa vadeli piyasaya hassas dış finansman ihtiyaçlarını kapatmak için yeterli olduğu da vurgulandı.
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