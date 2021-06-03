Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch’ten Türk bankaları için Merkez Bankası uyarısı /03 Haziran 2021 21:18

Fitch’ten Türk bankaları için Merkez Bankası uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten Türk bankaları için risk uyarısı geldi.Banka, mart ayındaki Merkez Bankası başkan değişikliğinin bankaların politika kredibilitesini azalttığını, büyümeye karşı riskleri artırdığını ve dış finansman baskısını yükselttiğini belirtti.

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Kuruluş, salgın, yüksek faiz ve kur oynaklığından dolayı Türk bankaları için faaliyet ortamı risklerinin hâlâ önemini koruduğuna dikkat çekti.Fitch Ratings, gelişen ülke bankalarını değerlendirdiği bir araştırma raporunda piyasalarda artan oynaklığın Türk bankalarının kredi profilini etkilediğini söyledi.

Sektörün sermayesinin yeterli olduğunu ama TL’deki oynaklığa ve varlık kalitesi risklerine hassas olduğunu belirten Fitch, bankaların döviz cinsinden borçlarının yüksek seviyelerde olmasının ve dolarizasyonun likidite riskleri yarattığını söyledi.

Fitch, şu anki döviz likiditesinin yine de bankaların hassasiyetlerine karşı koruma oluşturmak için yeterli olduğunu söyledi.
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