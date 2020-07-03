Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi /03 Temmuz 2020 19:24

Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, corona virüsü salgınının Türkiye'nin kredi görünümü üzerindeki temel etkisinin dış finansman riskleri olduğunu ve bu durumun kredi zayıflığı üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Fitch raporunda, zayıf para politikası kredibilitesi ve negatif reel faize ek olarak Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde Şubat sonundan itibaren kaydedilen düşüşün dış finansman risklerini artırdığına dikkat çekildi.

Raporda, TCMB’nin swap hariç net rezervinin Haziran sonu itibarıyla -27,6 milyar dolara gerilediği aktarıldı. Bu rakam yıl başında 22,7 milyar dolardı.

33 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Şubattaki son gözden geçirmede düşük rezerv ve yüksek dış finansman ihtiyacına dikkat çektiklerini belirten Fitch, bu tarihten sonra rezervlerdeki düşüşün hızlandığını, yıl başında 87 milyar dolar olan swap hariç brüt rezervin haziran sonunda 33 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Özel sektörün dış borç çevirmesinin finansal piyasada dalgalanmaya rağmen dirençli olmaya devam ettiğini vurgulayan Fitch, Türkiye’de politika faizinin genişleme döngüsünün sonuna yaklaştığına inandıklarını kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi Sonraki Haber >>

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:37:11