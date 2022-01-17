Samanyolu Haber /Gündem / Fitch’ten Türkiye’ye ‘heterodoks politika’ uyarısı: Finansal riskler arttı /17 Ocak 2022 18:29

Fitch’ten Türkiye’ye ‘heterodoks politika’ uyarısı: Finansal riskler arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların finansal riskleri artırdığını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 5 Ocak’ta Ankara’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin ekonomide genel kabul görmüş ‘ortodoks‘ politikaları bir kenara koyarak, ana akımdan kopmuş, farklı ‘heterodoks’ politikalara geçtiğini söylemişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirtti ve ekledi: “Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor.”

Artan enflasyon ve heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirten kuruluş, enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan mali önlemlerin Türkiye’nin kredi profilinde kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch, güvendeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu ifade etti.
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