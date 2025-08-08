Fitch Türk bankalarını bir kez daha uyardı

Fitch Ratings, Türk bankalarının performansının 2025 yılının ilk çeyreğinde marj daralması, artan sorunlu krediler (NPL) ve yükselen kredi karşılıkları nedeniyle zayıfladığını belirtti.



Halk Tv'nin haberine göre, Fitch yayımladığı notta, yüksek TL faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme koşullarında, takipteki kredi girişlerinin genel olarak artması bankaların ortalama NPL oranını yükselttiği ifade edildi.



Fitch, "Kapsam dahilindeki bankaların ortalama NPL oranı, hala yüksek olan lira faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme ortamında takipteki kredi girişlerinin genel olarak artmasıyla yükseldi.



Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşandı. Süregelen oynaklık veya politika yönünde bir değişiklik, dezenflasyon sürecini etkileyebilir ve lira üzerindeki baskıyı yeniden tetikleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.



Fitch'in değerlendirmesinde şu bilgiler verildi:



*Bankaların işletme karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RWA) oranı 1Ç25'te ortalama %3,9'a gerileyerek 4Ç24'teki %4,7 seviyesinden düşüş gösterdi. Bu düşüş, aralık ayı faiz indirimine rağmen düşük kredi ve menkul kıymet getirileri ile hacimleri, ayrıca hâlâ yüksek mevduat fonlama maliyetinden kaynaklanan marj daralmasını yansıttı.



*Takas maliyetlerinin düşmesiyle zararlar azalmasına rağmen ticari gelirler zayıf kaldı ve bankalar ortalama olarak marjinal pozitif katkı bildirdi.



*Kapsam dahilindeki bankalarda takipteki kredi üretimi, 4Ç24'teki %1,3'ten 1Ç25'te (yıllıklandırılmış) %2,1'e yükseldi. Bankaların takip ve batık kredi sınıflandırmasında Stage 2 kredileri, brüt kredilerin ortalama %9,1'inde istikrarlı kaldı. Takipteki kredilere ayrılan özel karşılık oranı ise hafifçe düşerek %64'e geriledi (4Ç24 sonu: %66).



*Mart sonu oynaklığından önce göreceli döviz kuru istikrarı nedeniyle, kapsam dahilindeki bankaların yabancı para (YP) mevduatlarının payı 1Ç25 sonunda ortalama %34'e geriledi (4Ç24 sonu: %36). Mart sonundan bu yana YP mevduatları yaklaşık 12 milyar ABD doları arttı. 1Ç25'te ihraçlar yaklaşık 2,4 milyar ABD doları ile devam etti, ancak Mart ayındaki oynaklıktan sonra yavaşladı.



*Bankaların ortalama ana sermaye yeterlilik (Tier 1) rasyosu, 1Ç25 sonunda %12,9'a düştü (4Ç24 sonu: %14,6); bu düşüş, yabancı para RWA'larına yönelik düzenleyici hoşgörünün sıkılaştırılması, bir kerelik operasyonel RWA düzeltmesi ve bazı bankalarda ödenen temettüleri yansıttı.



