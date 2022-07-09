Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü /09 Temmuz 2022 12:46

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, şubat ayının ardından Türkiye’nin kredi notunu bir kez daha düşürdü. Fitch Ratings yayımladığı raporda Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye indirdiğini, görünümünü ise ‘negatif’ olarak teyit ettiğini açıkladı.

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Fitch’in yaptığı değerlendirmede, kredi notunun düşürülmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Artan geriye dönük endeksleme riskleri, liranın ek olarak değer kaybetmesi ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle yörünge oldukça belirsizliğini koruyor. Fitch, hızlı kredi büyümesinin hızını azaltmaya yönelik seçici makroihtiyati politikaların, makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığını düşünmektedir.”

ENFLASYON ORTALAMASI TAHMİNİ YÜZDE 71,4

Fitch yayımladığı raporda, Merkez Bankası’nın politika faizini, hızla yükselen enflasyona, Ukrayna’daki savaşın emtia piyasaları üzerindeki etkisine ve çoğu gelişmiş ekonomilerde sıkılaşan para politikasına rağmen, Aralık 2021’den bu yana yüzde 14’te tuttuğuna dikkat çekti. Kuruluş, Türkiye’de yıllık enflasyonun 2022’de ortalama yüzde 71,4’e çıkacağını tahmin ettiklerini, 2023 yılında ise bu oranın yüzde 57’ye gerileyeceğini açıkladı.
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