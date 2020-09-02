Samanyolu Haber /Gündem / Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun notunu kırdı /02 Eylül 2020 18:12

Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun notunu kırdı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun görünümünü durağandan negatife revize etti.

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) görünümünü durağandan negatife revize ettiğini duyurdu.


 
Fitch 28 Ağustos'ta Türkiye'nin kredi notu görünümünü döviz rezervlerinin tükenmesi ve itibarı zayıf para politikası sonucu dış finansman risklerinin artması nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Fitch, ağırlıklı olarak enerji, petrokimya ve madencilik alanında sermaye yatırımlarından dolayı Türkiye Varlık Fonu'nun net borç/FAVÖK'ünün 2025'e kadar sekiz katına çıkmasını bekliyor.

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