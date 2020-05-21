Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'den 9 Bankaya not indirimi: Devlet müdahalesi var /21 Mayıs 2020 09:56

Fitch'den 9 Bankaya not indirimi: Devlet müdahalesi var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 yabancı sermayeli bankanın kredi notu görünümünü düşürdü. Fitch'e göre dış finansman gereğinden dolayı bankalara müdahale ekonomi üzerinde risk oluşturuyor.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü.

Reuters'un haberine göre, Fitch'in kredi notunu görünümünü düşürdüğü bankalar arasında ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), ICBC Turkey, Alternatifbank, Burgan Bank, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans yer alıyor.

Fitch ilgili bankaların uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu 'B+' olarak sabit tutarken not görünümlerini ise 'durağan'dan 'negatife' düşürdü. Bankaların finansal kapasite derecelendirmeleri (VR) bu değişiklikten etkilenmedi.

Negatif görünüm Fitch’in Türkiye’nin dış finansman ihtiyaçlarının hükümetin bankacılık sektörüne müdahale etme riskini artırmasını yansıtıyor. Fitch bu durumun bankaların döviz yükümlülüklerini yerine getirme imkanlarını kısıtlayabileceğini öngörüyor.

Fitch Türkiye’nin yüksek dış finansman ihtiyacının büyük bir kısmının bankacılık sektörü aracılığıyla sağlandığını, bunun da piyasa erişimini korumak ve sermaye kontrollerinden kaçınmak için önemli bir teşvik yarattığını da belirtti.
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