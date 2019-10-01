Fitch'ten dolar tahmini: Bu yıl sonuna kadar...

Fitch Ratings, bugün yayımladığı "Global Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.







Türkiye ekonomisinin 2019'un ikinci çeyreğinde beklentilerden daha güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Fitch, 2019 yılının tamamı için milli gelir (GSYH) büyüme beklentisini haziran ayında duyurduğu eksi yüzde 1,1'i yüzde 0,3'e yükseltti.





DOLAR 2021'DE 7,20 TL OLACAK





Fitch, dolar/TL kurunun 2019 sonunda 6,00 TL, 2020 yılında ise 6,60 TL olacağının öngörüyor. Uluslararası kuruluşa göre, dolar/TL 2021 yılı sonunda ise 7,20 TL olacak.





Açıklanan PMI ve tüketici güven verilerinin ekonominin daralmakta olduğu ile tutarlı olduklarını belirten Fitch, ancak 2020 yılında geniş çaplı bir toparlanma beklediklerini vurguladı.





Türkiye ekonomisinin 2020 ve 2021'de yüzde 4,3 olarak öngördükleri potansiyelin altında büyüyeceğini öngörmeye devam ettiklerini belirten Fitch, 2020'de yüzde 3,1 ve 2021'de yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etti.





KÜRESEL BÜYÜME SEKİZ YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE GERÇEKLEŞECEK





Fitch Ratings, global ekonomi için görünümün ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tırmanmasından kaynaklı olarak ciddi şekilde kötüleştiğine işaret etti ve global ekonomide büyümenin gelecek yıl 2012'den bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyeceğini öngördü.





Fitch, global GSYH büyümesi için 2019 ve 2020 tahminlerini Haziran ayında açıklanan Global Ekonomik Görünüm raporunda yer alan tahminlere göre 0,2'şer puan düşürdü.





2018'de yüzde 3,2 olan global ekonomide büyümenin bu yıl yüzde 2,6'ya yavaşlayacağını tahmin eden Fitch, 2020 yılında ise yüzde 2,5 olmasını beklediğini vurguladı.





BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ





Fitch yayımladığı raporda en az 16 ülke için 2020 yılı büyüme tahminlerinin haziran ayına göre aşağı yönlü revize ettiklerini belirtti.





Çin için 2020 büyüme tahminini yüzde 6,0'dan 5,7'ye, Euro Bölgesi için büyüme tahminini yüzde 1,3'ten 1,1'e ve ABD için beklentisini yüzde 1,8'den 1,7'ye düşürdü.