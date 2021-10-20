Fitch'ten Türk bankaları kararı

Türk bankacılık sektörü hakkında yayımladığı raporda Fitch faaliyet ortamının notunu 'b+' olarak belirledi.







Cumhuriyet'in haberine göre Fitch'in bankacılık sektörü faaliyet ortamı hakkındaki notu Türkiye'nin makroekonomik ve politik oynaklığından, TL'nin zayıflığından, enflasyon baskılarından ve özellikle yüksek dış borç ve mevduat dolarizasyonu göze alındığında yatırımcı iştahına maruz kalınmasından kaynaklanan riskleri yansıtıyor.





DAHA DA ZORLAYABİLECEK





Fitch, Türkiye'de 2023'te yapılacak seçimin teşkil ettiği risklerin bankaları orta vadede daha da zorlayabileceğini belirtti.





TL BASKI ALTINDA KALDI





Raporda TL'nin 2021'in ilk dokuz ayında dolar karşısında yüzde 16 değer kaybettiği ve Eylül'de 100 baz puan faiz indirimine gidilmesinin ardından tekrar baskı altında kaldığı ifade edildi.





Raporda bankaların varlık kalitesi faaliyet ortamında yaşanan oynaklık, dövizle borçlanma, TL'deki yüksek faiz oranları ve inşaat, emlak, enerji ve turizm gibi yüksek riskli sektörlere maruz kalma nedeniyle baskı altında kaldığı belirtildi.