Samanyolu Haber /Gündem / Fitch'ten Türk bankaları kararı /20 Ekim 2021 17:33

Fitch'ten Türk bankaları kararı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, çoğu büyük Türk bankasının kredi notunun zorlu faaliyet ortamı nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

SHABER3.COM

Türk bankacılık sektörü hakkında yayımladığı raporda Fitch faaliyet ortamının notunu 'b+' olarak belirledi.

Cumhuriyet'in haberine göre Fitch'in bankacılık sektörü faaliyet ortamı hakkındaki notu Türkiye'nin makroekonomik ve politik oynaklığından, TL'nin zayıflığından, enflasyon baskılarından ve özellikle yüksek dış borç ve mevduat dolarizasyonu göze alındığında yatırımcı iştahına maruz kalınmasından kaynaklanan riskleri yansıtıyor.

DAHA DA ZORLAYABİLECEK

Fitch, Türkiye'de 2023'te yapılacak seçimin teşkil ettiği risklerin bankaları orta vadede daha da zorlayabileceğini belirtti.

TL BASKI ALTINDA KALDI

Raporda TL'nin 2021'in ilk dokuz ayında dolar karşısında yüzde 16 değer kaybettiği ve Eylül'de 100 baz puan faiz indirimine gidilmesinin ardından tekrar baskı altında kaldığı ifade edildi.

Raporda bankaların varlık kalitesi faaliyet ortamında yaşanan oynaklık, dövizle borçlanma, TL'deki yüksek faiz oranları ve inşaat, emlak, enerji ve turizm gibi yüksek riskli sektörlere maruz kalma nedeniyle baskı altında kaldığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fitch'ten Türk bankaları kararı Sonraki Haber >>

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:30:11