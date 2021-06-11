Samanyolu Haber /Gündem / Fitch'e göre Türkiye'de dolar kaç lira olacak? /11 Haziran 2021 10:11

Fitch'e göre Türkiye'de dolar kaç lira olacak?

Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar politika faizi, enflasyon ve dolar beklentisine ilişkin öngörülerde bulundu.

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Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 17'ye düşürmek için yılın son birkaç ayına kadar beklemesini öngördüğünü ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.5'e gerilemesini beklediğini açıkladı.

Fitch'in Avrupa kredi notları direktörü Douglas Winslow, online sunumda "erken" faiz indiriminin "önemli risk" olduğunu ve TCMB'nin yakında, yüzde 19 seviyesinde bulunan politika faizini düşürmek için fırsat arayacağını söyledi.

Yıllık enflasyon, uzun süredir devam eden yükselişin ardından geçen ay yüzde 17'nin altına inmişti. Winslow, enflasyounun Kasım ayına kadar muhtemelen yüzde 17 civarında kalacağını söyledi.

"RİSKLER İLE KARŞI KARŞIYA"

Fitch'teki Türk bankaları biriminin başkanı Lindsey Liddell sunumda, Türk bankalarının kısmen TL'deki değer kaybı, yüksek dış borcu ve yabancı fonlara aşırı bağlılığı nedeniyle "önemli" aktif kalitesi riskleri ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

DOLAR BEKLENTİSİ

Fitch Dolar/TL'nin yıl sonuna kadar 8.9'a yükselmesini bekliyor.

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