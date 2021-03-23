Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'ten Merkez Bankası yorumu /23 Mart 2021 20:56

Fitch'ten Merkez Bankası yorumu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yayınlanan raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yer aldı. Raporda, "TCMB Başkanı'nın değişmesi para politikasının kredibilitesini ve enflasyonun düşeceği ihtimalini zedeledi" ifadeleri kullanıldı.

SHABER3.COM

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün bir rapor yayınladı. Raporda, Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yer alırken Merkez Bankası başkanının değişimine de yer verildi.

Fitch’in raporunda şu ifadeler kullanıldı:

* TMCB Başkanı’nın değişimi Türkiye’nin enflasyon ve dış finansal risklerini artırıyor.

* TCMB Başkanı’nın değişmesi para politikasının kredibilitesine ve enflasyonun düşeceği ihtimaline dair güveni sarstı.

* TCMB başkanının hızla değiştirilmesi siyasi bağımsızlığın az olduğunun ve para politikası kredibilitesinin zayıf olduğunun altını çiziyor.

* TCMB’nin TL’deki sert değer kaybına vereceği cevabı izleyeceğiz.

* TCMB Başkanı Ağbal’ın değişmesinin etkisini, yeni başkan döneminde para politikasının yönünü ve dış pozisyonların durumunu değerlendireceğiz. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fitch'ten Merkez Bankası yorumu Sonraki Haber >>

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:46:49