Fitch'ten Türk bankalarına kötü haber

Fitch, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e indirdi.





Halkbank’ın kredi notunu ise bir kademe indirerek B olarak belirledi.





Fitch’in açıklamasında Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi , Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın notu B+ olarak teyit edildi.





Fitch Halkbank’ın not indirimi ve diğer iki kamu bankasının notunda negatif görünümün ‘Ülke olarak Türkiye’nin zayıflayan döviz rezerv pozisyonundan, dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bankalara döviz desteği verme kabiliyetinin azalmasından’ kaynaklandığını belirtti.





Fitch Ratings'in analisti Douglas Winslow, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin hali hazırda BB seviyesinde kredi notuna sahip olmasına neden olarak ise göreceli olarak düşük döviz rezervlerine karşın büyük dış finansman ihtiyacının Merkez Bankası'nın zayıf kredibilitesi ile bir araya gelmesini göstermişti.





Winslow, bu problemler olmasa Türkiye'nin kredi notunun üç kademe daha yukarıda olma potansiyeli taşıdığını da savundu.