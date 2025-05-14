Fitch'ten Türk bankalarına kritik uyarı





'SİYASİ BELİRSİZLİK PİYASA OYNAKLIĞINI ARTIRDI'





'İYİLEŞME YAVAŞLAYACAK'

Fitch Ratings, yayımladığı "Türk Bankaları Gözlem" raporunda, Türk bankalarının net faiz marjalarının (NIM), menkul kıymet getirilerindeki artışla 2024’ün dördüncü çeyreğinde hafif bir toparlanma gösterdiğini açıkladı.Fitch, aynı zamanda ortalama sorunlu kredi (TGA) yaratma oranının azaldığını, ancak yeni TGA girişlerinin yüksek kaldığını belirterek, "Siyasi belirsizlik, 2025'in ilk çeyrek sonunda piyasa oynaklığını artırdı. Oynaklığın sürmesi veya politika değişiklikleri, bankaların refinansman risklerini yükseltebilir" ifadesini kullandı.Fitch, bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının, net faiz marjlarındaki iyileşmenin etkisiyle yüzde 4,7’ye yükseldiğini belirtti. Ancak Fitch, "Bankaların net faiz marjlarındaki iyileşme 2025’in ilk çeyreğinde de devam etti, ancak yüksek seyredecek TL faiz oranları ve son politika faizi artışının ardından bu iyileşmenin yavaşlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Kredi büyümesinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde, kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 5,8'e yavaşladığını bildiren Fitch, "Yabancı para cinsinden kredi büyümesi dolar bazında yüzde 1,5’e gerilerken, TL kredi büyümesi yüzde 7,9’a yükseldi. Yasal sınırlamalar ve devam eden dezenflasyon süreci nedeniyle kredi büyümesinin yavaşlamaya devam edeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.