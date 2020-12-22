Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'ten Türk bankalarıyla ilgili yeni uyarı /22 Aralık 2020 21:49

Fitch'ten Türk bankalarıyla ilgili yeni uyarı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yetkililerince 2021 yılı işaret edilerek, Türk bankalarının varlık kalitesinin zayıflayacağı tahmininde bulunulduğu ifade edildi.

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Fitch, Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesinde, bankaların varlık kalitesinin 2021'de zayıflayacağı tahmininde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının faaliyet ortamının koronavirüs sonrasında da zorlu kalacağını belirterek, varlık kalitesinin 2021'de zayıflayacağı tahmininde bulundu. Fitch'in Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesinde "Türk bankalarının varlık kalitesi 2021'de muhtemelen zayıflayacak" ifadelere yer verildi.

Açıklamada, bankaların borç servisi kapasitesinin hükümet teşvik paketlerinin geri çekilmesi, süresi dolan kredi ertelemeleri ve yükselen TL faizinin etkisi altında olacağı ifade edildi. Ayrıca, temel varlık kalitesi bozulmasının regülasyon imkanlarının azalması ile görünür olacağı ifade edildi.
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