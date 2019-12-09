Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'ten Türkiye açıklaması /09 Aralık 2019 19:10

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Fitch Ratings, gelişmekte olan piyasa bankaları için 2019 yılında ılımlı şekilde negatif olan risk dengesinin ticarette korumacılığa ve büyümeye ilişkin endişeler dikkate alındığında 2020 yılında da devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtirken, Türk bankalarında kredi kalitesinin baskı altında olmaya devam ettiğine işaret etti.

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Fitch, düşük büyüme ve gelişmiş piyasalarda para politikalarının gevşetilmesinin gelişmekte olan piyasalarda faiz indirimi için bir ateşleyici olabileceğini ve bunun ekonomik aktivite ile kredi büyümesini daha da destekleyebileceğini belirtti.

Gelişmekte olan piyasa bankalarının yüzde 14 için kredi görünümünün negatif olduğunu ve negatif görünümlerin Kolombiya, Kostarika, Güney Afrika ve Türkiye’de yoğunlaştığını belirten Fitch, kredi kalitesinin Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinde baskı altında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Fitch, Türk bankalarında yüksek döviz kredileri, stage 2 ve yeniden yapılandırılmış krediler, inşaat ve enerji gibi bazı sorunlu sektörlerdeki riskler nedeniyle varlık kalitesinin daha da zayıflamasının beklendiğini de vurguladı.
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