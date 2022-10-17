Fitch'ten dikkat çeken Türkiye tahmini

Yaşanan ekonomik kriz ortamı birçok ülkede enflasyonun yükselmesine neden olurken bu oranın Türkiye'de daha yüksek boyutlarda olduğu görülüyor.



Bu tabloyla ilgili bir açıklamada bulunduğu ifade edilen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch uzmanlarının, Türkiye'deki enflasyon oranında bir düşme beklemediklerini ifade ettiği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin webinar düzenledi. kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin webinar düzenledi.

'YAVAŞ İLERLEYEN ANCAK CİDDİ BİR RİSK OLDUĞU'





Fitch Türkiye'de enflasyonun hızlı şekilde gerilemeyeceği ve büyümenin yavaşlayacağı tahminini paylaştı.Türkiye'de kredi büyümesinin makro ihtiyati önlemlerin alınması nedeniyle muhtemelen zayıflayacağı belirtildi.Fitch'in Kıdemli Direktörü Lindsey Liddell makro ekonomik belirsizlik, sektörel yoğunlaşma, vade yapısı ve yüksek Döviz cinsi krediler sebebiyle Türk bankaların varlık kalitesi riskinin yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti. Sunumda varlık kalitresi riskinin 'yavaş ilerleyen ancak ciddi bir risk olduğu' belirtildi.Liddell bankaların kârlılık görünümünün kötüleşmeye devam edeceğini söyledi.