Fitch'ten Türkiye ile ilgili yeni beklenti

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Ukrayna-Rusya savaşı dünya genelinde ekonomileri olumsuz etkiledi.





Bu olumsuzlukların yansımalarından biri de yüksek enflasyon rakamları olarak ortaya çıktı.





Bu ortamda gözlerin çevrildiği Türkiye Merkez Bankası'nın (MB) aldığı faiz kararları uzun süredir tartışılmaya devam ederken, söz konusu kararla ilgili bir açıklamanın da kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yönetiminden geldiği ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası’nın cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını bekliyor. kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası’nın cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını bekliyor.

Merkez Bankası, ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek geçen ay 100 baz puan faiz indirmişti.Merkez Bankası’nın ağustostaki beklenmedik faiz indiriminin ardından eylülde politika faizini yüzde 13 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.