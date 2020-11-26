Fitch'ten Türkiye uyarısı

Merkez Bankası’nın sadeleşme adımlarının önemli olduğunu ifade eden Liddell, yükselen faiz oranlarının kısa dönemde büyümeyi aşağı yönlü baskılayacağını düşündüklerini söyledi. Liddell devamla tüm olumlu gelişmelere rağmen güvenilirliğin yeniden oluşturulmasının zaman alacağını söyledi.







Varlık kalitesinin zayıflığından dolayı bankalarda dolarizasyonun fazla olduğunu belirten Liddell “2021 yılı Türk bankaları için zorlu olacak fakat buna rağmen Türkiye’nin 2021’de yüzde 5 büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi.