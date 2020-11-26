Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'ten Türkiye uyarısı /26 Kasım 2020 19:47

Fitch'ten Türkiye uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Lindsey Liddell, Türk bankalarının durumu hakkında konuştu.

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Merkez Bankası’nın sadeleşme adımlarının önemli olduğunu ifade eden Liddell,  yükselen faiz oranlarının kısa dönemde büyümeyi aşağı yönlü baskılayacağını düşündüklerini söyledi. Liddell devamla tüm olumlu gelişmelere rağmen güvenilirliğin yeniden oluşturulmasının zaman alacağını söyledi.

Varlık kalitesinin zayıflığından dolayı bankalarda dolarizasyonun fazla olduğunu belirten Liddell “2021 yılı Türk bankaları için zorlu olacak fakat buna rağmen Türkiye’nin 2021’de yüzde 5 büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi.
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