Fitch'ten Türkiye yorumu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin politika kredibilitesini iyileştirmek için pozitif atımlar atıldığını, ancak bu sürecin ve aynı şekilde Türkiye'nin tükenen döviz rezervlerinin yeniden inşa edilmesinin zaman alacağını bildirdi.





Fitch bugün yayınladığı raporda, Türkiye'nin BB- olan kredi notunun görünümün büyük dış finansman riskleri ve kesmin düşük döviz rezervleri ile zayıf para politikası kredibilitesini yansıtanın Ağustos 2020'de durağandan negatifie revize edildiğini hatırlattı ve "O tarihten bu yanı, politika sıkılaştırma daha ortodok yaklaşım ile artırıldı ve yeni ekonomi ekibi dezenflasyon ve dış finansmanın onarılmasının sürdürülmesi konusunda iletişime güçlü vurgu yaptı" değerlendirmesinde bulundu.Haziran ayından bu yana TCMB reel ortalama fonlama faizinin 7,4 puanr arttığını ve kredi teşviklerinin geri çekildiğini belirten Fitch, bunun sonucu olarak Kasım ayından bu yana Türkiye'ye sermaye girişlerinde ve brüt döviz rezervlerinde ılımlı bir artış oyduğuna işaret etti.





KISA VADEDE TOPARLANMASI DÜŞÜNÜLMÜYOR





"Bununla birlikte bu politika değişikliği liradaki zayıflık, kur baskısı. daha yüksek mevduat dolarizasyon oranı, artan cari işlemler açığı ve yüksek enflasyon tarafından yatıştırıldı" değerlendirmesini yapan Fitch, TCMB'nin sınırlı bağımsızlığı ve hükümetin GSYH, enflasyon ve cari işlemler için hedeflerinin krebiliteden yoksun olduğunu vurguladı."Politika yapıcıların ekonomik büyümeyi artırmak ile dış ve iç dengesizlikleri azaltmak arasındaki değiş tokuşu nasıl çözecekleri belirsiz olmaya devam ediyor" tespitinde bulunan Fitch, 2020 yılı başlarındaki ciddi gevşetme ve büyük TCMB döviz müdahaleleri döneminde olduğu gibi hali hazırda zayıf olan politika krebilitesinin yeniden inşa edilmesinin zaman alacağını ifade etti.Türkiye'nin dış finansmanının istikrara kavuşacağını tahmin eden Fitch, ancak döviz rezervlerinde kısa vadede keskin bir iyileşme öngörmediklerini de vurguladı. Fitch, özel sektörün dış finansman pozisyonunun dirençli olmaya devam ettiğini de belirtti.