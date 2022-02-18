Samanyolu Haber /Gündem / Fiyat etiketleriyle ilgili yeni düzenleme /18 Şubat 2022 00:33

Fiyat etiketleriyle ilgili yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı tarafından indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte, indirimli satışla ilgili şu uygulamalar yer aldı:

- İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.

- İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.

- Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

- İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.

- Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" başlıklı karara buradan ulaşılabilir.
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