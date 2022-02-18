Fiyat etiketleriyle ilgili yeni düzenleme

Yönetmelikte, indirimli satışla ilgili şu uygulamalar yer aldı:
- İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.
- İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.
- Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
- İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.
- Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan "FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" başlıklı karara buradan ulaşılabilir.