Fiyat etiketleriyle ilgili yeni düzenleme





- İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.





- Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.





- İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.





- Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı.Yönetmelikte, indirimli satışla ilgili şu uygulamalar yer aldı:- İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.Resmi Gazete'de yayımlanan" başlıklı karara buradan ulaşılabilir.