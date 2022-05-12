Samanyolu Haber /Teknoloji / Fiyatı açıklandı. Samsung ve Apple'dan da pahalı /12 Mayıs 2022 09:54

Fiyatı açıklandı. Samsung ve Apple'dan da pahalı

Xiaomi Türkiye, yeni akıllı telefonu olan Mi 12 serisinin fiyatını açıkladı. Bu fiyatın güncel iPhone 13'ün fiyatını ve Samsung Galaxy S22'nin fiyatını aştı. İşte üç akıllı telefonun güncel fiyat karşılaştırması...

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WebTekno'dan alınan bilgilere göre; Xiaomi 12 serisinden Türkiye'deki satış fiyatı bugün açıklandı. Seride yer alan üç telefondan ikisi Türkiye’de tanıtıldı ancak kimse bu fiyattan satılacağını tahmin etmemişti.

Xiaomi Türkiye, küreselde Mi 12X, Mi 12 ve Mi 12 Pro modelleriyle tanıtılan yeni seriyi ülkemize Xiaomi Mi 12 ve Mi 12 Pro modelleriyle soktu. İşte güncel fiyatları:



- Xiaomi Mi 12: 20.999 TL

- Xiaomi Mi 12 Pro: 24.999 TL

Güncel iPhone 13 modelinin fiyatı: 18.999 TL

Güncel Samsung Galaxy S22 modelinin fiyatı: 15.999 TL
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