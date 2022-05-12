Fiyatı açıklandı. Samsung ve Apple'dan da pahalı

WebTekno'dan alınan bilgilere göre; Xiaomi 12 serisinden Türkiye'deki satış fiyatı bugün açıklandı. Seride yer alan üç telefondan ikisi Türkiye’de tanıtıldı ancak kimse bu fiyattan satılacağını tahmin etmemişti.



Xiaomi Türkiye, küreselde Mi 12X, Mi 12 ve Mi 12 Pro modelleriyle tanıtılan yeni seriyi ülkemize Xiaomi Mi 12 ve Mi 12 Pro modelleriyle soktu. İşte güncel fiyatları:







- Xiaomi Mi 12: 20.999 TL



- Xiaomi Mi 12 Pro: 24.999 TL



Güncel iPhone 13 modelinin fiyatı: 18.999 TL



Güncel Samsung Galaxy S22 modelinin fiyatı: 15.999 TL