Samanyolu Haber /Gündem / Fiyatı düşürüldü ama hala dört ay önceye göre yüzde 53 yüksek /11 Şubat 2022 22:29

Fiyatı düşürüldü ama hala dört ay önceye göre yüzde 53 yüksek

Tarımsal ürünleri yakından ilgilendiren gübre fiyatlarında indirime gidilse de söz konusu indirime rağmen gübre fiyatlarının dört ay önceye göre yüzde 53 daha yüksek olduğu belirtiliyor.

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Evrensel'de yer alan habere göre Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretim ve gıda krizindeki çarpıcı durumla ilgili adım atmak zorunda kaldı. Fahiş biçimde zamlanan gübrede kısmen indirim yapıldı. İndirime rağmen gübre fiyatı dört ay önceye göre yüzde 53 daha yüksek.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünce, "14 Şubat 2022 tarihi itibarıyşa kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL'den satılacaktır" açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, üreticilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam ettiği öne sürüldü.

Tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL'den satılacaktır."
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