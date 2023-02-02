Samanyolu Haber /Gündem / Fiyatı en çok artan ürün belli oldu: Yeşil soğan cep yaktı! /02 Şubat 2023 13:33

Fiyatı en çok artan ürün belli oldu: Yeşil soğan cep yaktı!

İstanbul Ticaret Odası en çok fiyatı artan ürünleri açıkladı gıdada zirveyi yeşil soğan alırken, ulaştırma ve haberleşme harcamaları ikinci sırayı aldı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünler, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 142'sinin perakende fiyatı arttı

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME YÜZDE 39 ARTTI
Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 54,48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler arasında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 39,84 ile şehir içi vapur ücreti, yüzde 39,37 ile taksi ücreti, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 38,88 ile röntgen çekim ücreti, kültür ve eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 38,61 ile mecmualar, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 33,09 ile doktor muayene ücreti ve ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 33,06 şehirlerarası otobüs bilet ücreti yer aldı.
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