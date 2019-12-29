Fiyatı hiç de ucuz olmayacak

"Türkiye’nin Otomobili" sloganıyla tanıtılan TOGG girişimi otomobilin 2022’de satışa sunulacağı belirtiliyor.







TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, otomobilin fiyatıyla ilgili, “Piyasayla rekabetçi bir fiyatı olacak. Kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecek” derken yandaş Akşam gazetesi, bir fiyat öngörüsünde bulundu.





Karakaş’ın “Benzer modellerle rekabet edecek bir fiyatı olacak” açıklaması üzerinden bir fikir yürüten gazetenin otomotiv editörü Sümer Demirciler, "Türkiye’nin otomobiliyle benzer tarihlerde pazara gireceği açıklanan elektrikli SUV modeler, VW ID SUV, BMW X3, Mercedes EQV gibi modellerin açıklanan Avrupa satış fiyatları 40 bin Euro’dan başlıyor. Dolayısıyla ‘250 bin TL’den başlayan fiyatlar’ ayakları yere basan bir tahmin olarak değerlendiriliyor" ifadesini kullanıyor.





Yerli otomobilin çıkış macerası halk tabanına ulaşması için fiyatlarının makul tutulması, ithal veya Türkiye yollarında gezen, artık eskimiş araçları trafikten düşürme üzerineydi.