Fiyatı ve yerliliği tartışılan Togg'un fabrikası açıldı

Türkiye'nin yerli arabası olarak ifade edilen Togg'un Bursa Gemlik'teki fabrika açılış töreni bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Togg'un fabrikasındaki üretilen arabaların fiyatı hakkında daha net bir rakam belli değil. Ayrıca yüzde yüz yerli denen arabanın sadece yüzde 51’lik kısmının yerli olduğu oraya çıktı.





Togg’un motorunu Alman Bosch, bataryasını Çinli Siro, entegrasyonunu Alman Edag, şasi sistemini İngiliz Mira, tasarımı ise İtalyan Prinfarina yapıyor. Erdoğan, Gemlik Kampüsü'nün açılışında Togg'un merakla beklenen fiyatının şubat ayında açıklanacağını belirtti.





TOGG YERLİLİK ORANI AÇIKLANDI MI?





Türkiye’de üretim yapan otomobil markalarının yerlilik oranları da paylaşıldı. Buna istinaden binek araçlarda en yüksek orana sahip model %66 ile Hyundai Bayon oldu. Ayrıca ticari araçlarda ise Ford Cargo %88 oranla en yüksek yerlilik oranına sahip. Ardından Hyundai’nin yüzde 51-66, Renault yüzde 41-51, Fiat yüzde 51-58 ve son olarak da Toyota yüzde 42-55 oranında yerlilik oranına sahip. Genel ortalama ile ilgili olarak, üretimin %56’sının yerli üretim olduğu söylenebilir. Bu sebeple TOGG yüzde 51’lik oranla bu markaların altında kalacak gibi gözüküyor. Fakat belirtilen 5 yıllık plan dahilinde yerlilik oranı en yüksek otomobil olma hedefi devam ediyor.









Ford Cargo % 88 yerli



Hyundai Bayon % 66 yerli

Fiat % 58 yerli

Toyota % 55 yerli

Renault % 51 yerli

Togg % 51 yerli



