Fiyatlar bir gecede fırladı, Apple kullanıcıları şokta: İşte güncel rakamlar!

Dünyanın en popüler teknolojik cihazlarını üreten ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modeli iPhone 16, yeni akıllı saati Apple Watch Series 10 ve yeni kablosuz kulaklığı AirPods 4'ü, düzenlediği lansmanla tanıttı.







Tanıtım öncesi bir süre online mağazasını kapatan marka, tanıtımdan sonra yeniden online mağazasını erişime açtı. Mağaza açıldığında iPhone 14 ve 15 serisi hariç tüm Türkiye ürünlerine yüzde 10 zam geldiği fark edildi.





EN UCUZ IPHONE NE KADAR OLDU?





Sözcü'de yer alan habere göre; bugünkü zamla birlikte Apple'ın ‘en ucuz telefonu' olan iPhone SE'nin 64 GB hafızalı modeli 28 bin 999 TL'den 31 bin 999 TL'ye yükseldi.





iPhone 15 128GB'nin fiyatı 53 bin 999 TL'den 58 bin 499 TL'ye, iPhone 15 Pro 128GB'nin fiyatı 69 bin 999 TL'den 75 bin 499 TL'ye yükseldi.





Apple Watch Ultra 2 fiyatları ise 46 bin 499 TL'den 49 bin 999 TL'ye çıkarıldı.





EN UCUZ MACBOOK NE KADAR OLDU?





En ucuz MacBook olan, M2 MacBook Air 13 inç 256 GB fiyatı ise zammın ardından 42 bin 999 TL'den 46 bin 999 TL'ye yükseltildi.





Serinin en pahalı ürünü olan M3 Pro MacBook Pro 16 inç 1 TB (48 GB RAM) fiyatı ise 162 bin 299 TL'den 179 bin 999 TL'ye yükseldi.





IPHONE 15 ve IPHONE 14'E İNDİRİM





iPhone 14 ve iPhone 15 fiyatlarına ise yüzde 1,5 ila 2,5 arasında indirim geldi.





iPhone 14 128 GB'nin fiyatı 51 bin 499 TL'den 47 bin 999 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB'nin fiyatı 58 bin 499 TL'den 56 bin 499 TL'ye düşürüldü.





iPhone 15 128GB'nin fiyatı 58 bin 499 TL'den 56 bin 999 TL'ye, iPhone 15 Plus 512 GB'nin fiyatı 80 bin 499 TL'den 79 bin 999 TL'ye düştü.





IPHONE 16 TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI





iPhone 16'nın ön siparişi 13 Eylül'de başlayacak. Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, iPhone 16'nın başlangıç fiyatı 64 bin 999 TL, iPhone 16 Plus'ın başlangıç fiyatı 73 bin 999 TL, iPhone 16 Pro'nun başlangıç fiyatı 82 bin 999 TL, iPhone 16 Pro Max'in başlangıç fiyatı 99 bin 999 TL oldu.