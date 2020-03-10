FLAŞ... AB Parlamento Başkanı da karantinada

Avrupa Parlamentosu Başkanı Davide Sassoli Salı günü İtalya'ya seyahat ettikten sonra önlem olarak Brüksel'deki evinde kendisini karantinaya aldığını söyledi.
Sassoli, yaptığı açıklamada, "Parlamento görevlerini yerine getirmek için çalışmaya devam edecek. Hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez" ifadelerini kullandı.
Öte yandan AP, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, koronavirüsten etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.
Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ve AB Konseyinde de koronavirüs vakaları tespit edilmişti.