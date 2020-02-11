[FLAŞ] ABD askeri heyeti geliyor

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve heyetini Ankara’ya getiren uçak, 18.35’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Jeffrey yaptığı açıklamada, ABD’nin NATO’daki müttefiği Türkiye’nin askerlerinin İdlib’de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu tehdidin Rusya ve Esed rejiminden geldiğini söyledi.







İdlib’de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, “Türk hükümeti ile durumu gözden geçirmek için buradayız. Mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz” diye konuştu.





‘TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ’





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İdlib ile ilgili adımları koordine etmesi için Jeffrey’i Ankara’ya yolladım. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” açıklamasını yapmıştı. Pompeo, İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırılara ilişkin de, “İdlib’e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya’nın devam eden saldırıları durmalıdır” ifadesini kullandı.





ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, “Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle İdlib’de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı ve Suriye’deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara’da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir” denilmişti.