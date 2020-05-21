Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] ABD’de askeri üsse silahlı saldırı /21 Mayıs 2020 19:10

[FLAŞ] ABD’de askeri üsse silahlı saldırı

ABD Donanması, Teksas'taki askeri üsse silahlı bir saldırı meydana geldiğini duyurdu. Resmi makamların Facebook üzerinden duyurduğu gelişme ile ilgili, "Evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

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ABD’de Teksas yakınlarındaki askeri üsse silahlı saldırı paniği yaşanıyor… Yerel saatle 06:45 sularında bir saldırganın üssün kuzey girişinde saldırı düzenlediği belirtildi.

Facebook üzerinden yapılan açıklamada, “Eğer kuzey girişindeyseniz ya da yakınlardaysanız uzak durun, burada aktif bir saldırgan var. Evlerinizden dışarı çıkmayın ve pencerelerden uzak durun” ifadesi kullanıldı.

ABD Donanması, yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin saldırganı etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir askerin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın neden saldırdığına ve kimliğine dair ise bir açıklama yapılmadı.
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