Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] ABD’den Macron’a NATO fırçası /09 Kasım 2019 17:27

[FLAŞ] ABD’den Macron’a NATO fırçası

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Barış Pınarı’na dikkat çekerek “NATO beyin ölümü yaşıyor” açıklamasına ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan da cevap geldi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Economist gazetesine konuştu. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı eleştirdi. “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” dedi. Macron’un açıklamalarına en sert tepkiyi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo verdi. Macron’a katılmadığını söyleyen Pompeo, şunları dile getirdi:

ULUSLAR SÖZÜNÜ TUTMAZSA NATO ETKİSİZLEŞEBİLİR
 
“70 yılın ardından NATO’nun büyümesi ve değişmesi gerek. Günümüzün gerçeklikleri ve zorluklarıyla yüzleşmesi gerek. Eğer uluslar NATO’nun ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamadan, sözlerini tutmadan NATO’nun savunma faydalarından yararlanabileceğini düşünürse, NATO etkisizleşebilir veya NATO’nun devri kapanabilir” diye konuştu.

Macron’un NATO çıkışına ilk tepkiyi Almanya Başbakanı Merkel vermişti. Merkel “Fransa Cumhurbaşkanı görüşlerini aktarmak için keskin ifadeler seçti. Ben NATO’daki ülkelerin ortaklığını bu şekilde görmüyorum. Bence NATO güvenliğimizin mihenk taşı olarak önemini koruyor” dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise NATO’nun geçmişte de zorluklardan geçtiğini dile getirdi.  1956’daki Süveyş Krizi ve 2003’teki Irak Savaşı’nı hatırlattı.
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