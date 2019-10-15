Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] ABD Hazine Bakanlığı üç bakana yaptırım kararı aldı /15 Ekim 2019 01:56

[FLAŞ] ABD Hazine Bakanlığı üç bakana yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesine alındığını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren başkanlı kararnamesini imzalayacağını açıklamasının ardından Hazine Bakanı Steven Mnuchin, iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığı yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulandığı duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu bakanlık ve yetkililerin belirlenmesi, Türk hükümetinin bölgenin barışı, güvenliğini ve istikrarını daha da bozan eylemlerinin bir sonucudur. Gerekirse ilave yaptırımlar uygulamaya hazırız."

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz saatlerde "Yakında, Türkiye hükümetinde şu anda ve geçmişte görev yapan yetkililere ve Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulunan kişilere yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım" açıklamasında bulunmuştu.

Trump, "Türkiye'den çelik ithalatında gümrük vergileri yüzde 50'ye, yani mayıs ayındaki indirimden önceki seviyeye çıkarılacak. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılması için yürütülen müzakereler derhal durdurulacak" ifadelerini kullanmıştı.
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