Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] ABD ile kritik görüşme /28 Ekim 2019 20:27

[FLAŞ] ABD ile kritik görüşme

ABD'nin geçtiğimiz gün IŞİD lideri El Bağdadi'nin imha edilmesine yönelik yaptığı operasyon ve Suriye'nin geleceği hakkında kritik görüşmeler yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.Kalın ve O'Brien Suriye, ikili ilişkiler ve terör örgütleriyle mücadeleyi ele aldı.Kalın ve O’Brien görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

İki NATO müttefiki olarak DEAŞ’ın yanı sıra PKK ve YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım’da Washıngton’a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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