Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] ABD Türkiye ile istihbarat işbirliği programını durdurdu /05 Şubat 2020 13:40

[FLAŞ] ABD Türkiye ile istihbarat işbirliği programını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'nin Suriye’ye askeri harekâtı sebebiyle Türkiye ile devam eden insansız hava araçlarına (İHA) dair gizli istihbarat programını durdurduğunu açıkladı.

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Uluslararası haber ajansı Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, 2019 yılı ekim ayında başlayan Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı sonrasında bu kararın alındığı aktarıldı.

Söz konusu istihbarat paylaşımı, Türkiye'nin PKK'ya yönelik düzenlediği askeri operasyonlarda kullanılıyordu.

İNCİRLİKTEN KALKAN İHA'LAR...

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye’nin PKK ile savaşını onlarca yıldır destekliyoruz. Politikamız gereği bu tür operasyonel konularla ilgili açıklama yapmıyoruz." dedi.

Reuters'a konuşan ve isminin gizli kalmasını talep eden ABD'li yetkililerden bir diğeri ise, anlaşma kapsamında Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan İHA'ların PKK'lıların takibi ve tespitinde kullanıldığını söyledi.

"TÜRK YETKİLİ DE DOĞRULADI"

Haberde Türkiye'den bir Savunma Bakanlığı yetkilisinin konuyla ilgili açıklama yapmadığı, ancak başka bir Türk yetkilinin söz konusu programın askıya alındığını doğruladığı bilgisine yer verildi.
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