Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... ABD Türkiye'deki vize işlemlerini durdurdu /23 Ekim 2020 15:18

FLAŞ... ABD Türkiye'deki vize işlemlerini durdurdu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bugün bir "Güvenlik Uyarısı" yayınladı ve ABD vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarına karşı potansiyel terörist saldırılar ve kaçırma girişimleri konusunda güvenilir bilgiler aldıklarını duyurdu.

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ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir bilgiler aldı. ABD vatandaşlarının, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Büyükelçilik, Türkiye’deki ABD vatandaşlarının yabancı vatandaşların bir araya geldiği ofis ve AVM gibi alanlardan, kaçınmaları gerektiğini aktardı.

Elçiliklerin vize işlemlerinin yanı sıra ABD vatandaşlarına verilen hizmetlerin de geçici süreyle durdurulacağı duyuruldu. Kişisel randevusu olanlara konuyla ile ilgili bir bilgilendirme e-postası atılacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik şu tavsiyelerde bulunuldu:

- Dikkatli ve tetikte olun.
- Kalabalıklardan kaçının.
- Düşük profilinizi koruyun.
- Çevrenizden haberdar olun.
- Yabancıların uğrak yerlerinde dikkatli olun.
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