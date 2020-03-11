[FLAŞ] ABD üssüne füzeyle saldırı düzenlendi

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı. Açıklamada, saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığı belirtildi.







Irak’ın milis gücü Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’i ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği suikastla öldürülmesinin ardından Irak’taki ABD üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.



