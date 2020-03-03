Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] ABD'de hortum: 19 kişi öldü /03 Mart 2020 21:16

[FLAŞ] ABD'de hortum: 19 kişi öldü

ABD'nin Tennessee eyaletinde hortum meydana geldi. Hortumda en az 19 kişi öldü.ABD’nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde oluşan hortumda en az 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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Tennessee Acil Durum Yönetimi, Tennessee’nin Nashville kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum nedeniyle en az 40 binanın yıkıldığını, yüzlerce kişinin evsiz kaldığını, pek çok yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasar oluştuğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yıkıcı hortumdan dolayı eyalet sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, ABD’de “Süper Salı” olarak bilinen ve bugün ön seçimlerin yapılacağı 14 eyaletten biri olan Tennessee’de hortum nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yerinin değiştirildi ve bazı devlet okulları da hafta sonuna kadar kapalı tutulacak.

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