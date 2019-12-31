[FLAŞ] ABD'nin Bağdat büyükelçiliği işgal edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları tarafından işgal edildi. Binanın hangi bölümlerinin işgal edildiğine dair muhtelif haberler geliyor.





Kalabalık büyükelçiliğin duvarını ateşe verdi. ABD uçakları Haşdi Şabi üslerini bombalamıştı.





ABD'nin Bağdat büyükelçisinin ve büyükelçilik çalışanlarının binayı terk ettiği belirtildi.





Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını da ateşe verdi.





"TAM BİR TAHLİYE YAPTIKLARINI ZANNETMİYORUM"





NTV canlı yayınına telefonla katılan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Basına yansıyan bilgilere göre ABD saldırılarında 25'in üzerinde Haşdi Şabi milisi öldü. ABD ilk defa resmi bir açıklamayla Haşdi Şabi unsurlarına yönelik bir saldırıyı üstlenmiş oldu.





Artan gerginliğe bakıldığında Amerikalıların gerekli önlemleri almış olduğu görülüyordu. Büyükelçilikte şu anda Amerikalı çalışan vardır. Görüntülere bakıldığında büyükelçilik önündeki kalabalık artıyor. Ülkede ekim ayından itibaren gerginlik vardı.





Haşdi Şabi gerginliği de üstüne gelmiş oldu. Bunun kolay kolay atlatılabileceğini düşünmüyorum. İşgalden beri Amerikalıların askeri varlığı ülkede sorgulanan bir konu. Büyükelçilite tam bir tahliye yaptıklarını zannetmiyorum." açıklamasını yaptı.





ELÇİLİK GÜVENLİK PERSONELİ GAZ BOMBASIYLA DURDURMAYA ÇALIŞTI





Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.





Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine giren göstericilere ilk müdahale elçiliğe ait güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildi.





Söz konusu güvenlik güçleri, protestocuları binadan uzaklaştırmak için gaz bombası kullandı.





Yerel medyada yer alan haberlere göre, müdahale sebebiyle bazı göstericiler yaralandı.





Başşehir Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.





AMERİKA KARŞITI SLOGANLAR ATILIYOR





Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atıyor.





Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.





Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.





ABD BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ: HİÇBİR PERSONELİMİZ BİNAYI TERK ETMEDİ

Haşdi Şabi güçleri Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan şiddet olaylarında 20 protestocunun yaralandığını söyledi.

"ABD Bağdat Büyükelçilik binasının boşaltıldığına" dair haberlerin doğru olmadığını belirten bir kaynak hiçbir personelin binayı terk etmediğini, büyükelçinin izinli olduğu için ülkesinde olduğunu söyledi.

Olayların büyümesi üzerine Irak İçişleri Bakanı Yasin Yaseri, ABD Bağdat Büyükelçilik binasını ziyaret ettiği bildirildi.

Bina çevresine askeri takviye sevk edildiği belirtilirken, ABD'nin Bağdat büyükelçilik binasın yakınlarında bulunan protestocular cep telefonlarıyla bina içerisindeki ABD askerlerinin görüntülerini çekti.





Göstericiler elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" diye yazdı.





ABD HİZBULLAH'A AİT 5 ÜSSÜ VURMUŞTU





ABD Savunma Bakanlığı önceki gün diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.