[FLAŞ] Acun Ilıcalı kaza geçirdi!

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı geçirdiği trafik kazası geçirdi.
Hürriyet'in haberine göre önceki akşam O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu Acun Ilıcalı Ferrari marka spor otomobilin kontrolünü kaybetti.
Bir süre yolda sağa sola savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil ağır hasar görürken, Acun Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazada metal yığını haline gelen araba çarpmanın şiddetini ele verirken, hava yastıklarının tamamının da açıldığı görülüyor.