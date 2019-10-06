Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] AFAD'dan sel uyarısı /06 Ekim 2019 15:38

[FLAŞ] AFAD'dan sel uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ilde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

SHABER3.COM

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ilde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Yurdun Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [FLAŞ] AFAD'dan sel uyarısı Sonraki Haber >>

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

Ayın elemanına ilginç hediye

Ayın elemanına ilginç hediye

El freni çekilmeyen vinç dereye gömüldü

El freni çekilmeyen vinç dereye gömüldü

Kazı anı kamerada!

Kazı anı kamerada!

Böyle olur yandaşların kavgası!

Böyle olur yandaşların kavgası!

Siz bu insanları ağaç kabuğu yemeye mahkûm etmediniz mi?

Siz bu insanları ağaç kabuğu yemeye mahkûm etmediniz mi?

Gergerlioğlu'ndan hukuksuz müdahalede bulunan polise: Yaptığınız bu rezilliktir

Gergerlioğlu'ndan hukuksuz müdahalede bulunan polise: Yaptığınız bu rezilliktir

Erdoğan'ın kafası karışık... AK Parti yerine 'Refah Partisi' dedi

Erdoğan'ın kafası karışık... AK Parti yerine 'Refah Partisi' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:20:02