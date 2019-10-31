Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Afrin ve Haseke'de patlama /31 Ekim 2019 19:47

[FLAŞ] Afrin ve Haseke'de patlama

Rojava’'nın Afrin kent merkezinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere yedi kişinin hayatını kaybettiği altı kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

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Rûdaw’ın Afrin'deki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre patlama, sabah 06:50 sularında Kawayi Asinger bulvarında meydana geldi.Saldırıda Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının hedef alındığı kaydediliyor. Ayrıca yaralılardan birinin sivil olduğu gelen bilgiler arasında.

Bir diğer patlama haberi de yine Rojava’nın Haseke kentinden geldi.Rudaw'ın aktardığına göre, bomba yüklü motorsikletin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre ölü olmazken çevrede bulunan üç kişi yaralandı.

Patlamanın, çarşamba günü öğlen saatlerinde Haseke’nin Salihiye mahallesinde meydana geldiği belirtiliyor.Rûdaw muhabiri Roj Ali Zala, patlamada can kaybanın yaşanmadığını ancak çevrede bulunan üç kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralılardan ikisinin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi olduğu kaydedildi.
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