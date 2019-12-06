[FLAŞ] Akar’dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Hulusi Akar, “Biz F-35’leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz” diye konuştu.Bakan Akar, PN MİLGEM projesi kapsamında “ASFAT-ASELSAN, ASFAT-HAVELSAN Savaş Sistemleri Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri İmza Töreni”ne katıldı.





Akar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:





“Biz F35'leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz. Ama nihai amacımız kendi savaş uçağımızı yapmak.”





NATO ile ilgili de konuşan Akar, şöyle devam etti:





“Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı. Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız.”





Türkiye, ABD ile S-400 krizi nedeniyle F-35 programından tamamen çıkarılmıştı.