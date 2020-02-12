Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Akar’dan kritik NATO görüşmesi /12 Şubat 2020 19:10

[FLAŞ] Akar’dan kritik NATO görüşmesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargâhı’nda çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü" ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Akar, Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından “Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı”na katıldı.

İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye'nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantıda yer alan Bakan Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İdlib'deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirirken, bu bağlamda hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi belirtildi.
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