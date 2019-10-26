Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Akar'dan 'Soçi' açıklaması /26 Ekim 2019 15:43

[FLAŞ] Akar'dan 'Soçi' açıklaması

Hulusi Akar, NATO savunma bakanları toplantısında konuştu: Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO savunma bakanları toplantısında Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Soçi mutabakatı gayet normal, planlandığı gibi gidiyor” açıklamasında bulundu.
 
Akar’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“150 saat, 29 Ekim 18.00’de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız. Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil. Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil.”
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